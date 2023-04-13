وقال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولى جلاز -في تصريحات إعلامية- "نحن نقول علنا وعلى جميع المستويات إننا نخشى بشكل كبير الإجراءات العدوانية للسلطات البولندية، إنهم يمولون المتطرفين ويعدون نوعا من الميليشيات ضد السكان البيلاروس ويقومون بالعسكرة النشطة، وفي الوقت نفسه ،كون تصرفات الحكومة البولندية الحالية في بعض الأحيان متعصبة وتفتقر إلى المنطق والعقلانية وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها دائما" (على حد وصفه)، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الخميس.

وأشار الدبلوماسي البيلاروسي إلى أن بولندا أغلقت المعابر الحدودية مع بيلاروسيا على حساب سكانها وأعمالها .

وذكر جلاز أن مجلس الوزراء البولندي قرر عدم الامتثال لأحكام معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي تعتبر "حجر الزاوية للأمن الأوروبي"، إذ صرح رئيس الحكومة البولندية ماتيوز موراويكي بعد آخر اجتماع له مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بأن الولايات المتحدة وعدت بنشر آلاف الجنود في بولندا بالإضافة إلى أولئك المتمركزين بالفعل في بولندا.

وطالب جلاز بمعرفة وجهة نظر حلف الناتو بشأن كيفية ارتباط مثل هذا الموقف بالتزام الحلف المعلن باستمرار بالحد من التسلح والشفافية العسكرية، وقال "من الواضح أن بولندا بحاجة إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى التنفيذ الكامل والصادق لمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ونحن مستعدون دائما لحوار بناء يقوم على الاحترام المتبادل".