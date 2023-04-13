بنى سويف تستقبل فوجا سياحيا متعدد الجنسيات أثناء رحلته النيلية بين القاهرة وأسوان

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بني سويف ،مساء أمس، باخرة سياحية خلال رحلتها بين أسوان و القاهرة، وعلى متنها فوج سياحي متعدد الجنسيات، وكان في استقبال الفوج: رانيا عزت مدير عام السياحة، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً،تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

أكدت مدير السياحة، أن الفوج السياحي أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.