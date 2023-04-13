بعد تسليط الضوء عليها بـ"حضرة العمدة".. كيف واجهت الدولة الهجرة غير الشرعية؟

كتب محمود راغب

مسلسل حضرة العمدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واحد من المسلسلات الاجتماعية الهامة التى لاقت إشادات واسعة خلال عرضه فى دراما رمضان 2023 .

من أهم القضايا التى سلط الضوء عليها المسلسل، قضية الهجرة غير الشرعية، حيث أوضح خطورة الهجرة غير الشرعية وأهمية توعية الشباب من خلال العديد من الرسائل الهامة.

ونستعرض خلال السطور التالية كيفية مواجهة الدولة للهجرة غير الشرعية...

يعتبر ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية واحد من أهم الملفات التى تضعها وزارة الهجرة على أجندة أولوياتها منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 19 من سبتمبر لعام 2015، وهي تعمل على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، حتى أصبحت الظهير الحكومي لوزارات الدولة.

وفى ضوء اهتمام الوزارة بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حرصت وزارة الهجرة على تنظيم العديد من الفعاليات التي استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، كما عملت على توفير العديد من فرص التدريب للمجال في الأعمال الفندقية والحرفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأطلقت حملة "قبل ما تهاجر فكر وشاور" لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم التوعية الكافية لأبنائنا، ما أثمر عن توقفها بشكل كامل في العام 2016، كما تم اعتماد 574 مدربا معتمدا من ممثلي وزارات ضمن برنامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية ذات طبيعة العمل الميدانية بالمحافظات المستهدفة، لترشيح أفضل الكوادر لديها للمشاركة بتلك الدورات، بهدف إعدادهم كمدربين للتوعية والتثقيف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، والبدائل الإيجابية البديلة عن الهجرة بصورة غير شرعية.

- فى ضوء مواجهة الهجرة غير الشرعية ، تم تنفيذ برامج لتوعية طلاب وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الثانوي الفني لاعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا للهجرة غير الشرعية في محافظات (البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط).

- تم تنفيذ تدريب عدد (1000) شاب مهنيا بإجمالي عدد (41) دورة في (7) محافظات هي ( كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، المنيا، سوهاج، اسوان، البحيرة) بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، في حين تم تنفيذ عدد ( 69 ) دورة لعدد ( 1725 ) شاب وقاصر وأم من أبناء محافظات الأقصر، قنا، بني سويف بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

- تم تأهيل وتدريب مدرّسي المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد في محافظة الأقصر على التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة حيث تم استهداف عدد 24 مدرسة / ميسرة من المدارس المجتمعية كمرحلة أولى.

- تم تنفيذ توعية عدد 1800 من الأمهات والقصر بإجمالي عدد (30) دورة توعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة بعدد (7) قرى، كما تم توعية عدد 335 شاب من الشباب المقبوض عليهم (هجره غير شرعية) بمنفذ السلوم الحدودي واجراء مسح ميداني عليهم للتعرف على اهم العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في قرار السفر بصورة غير شرعية.

- بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ تم الانتهاء من تسليم قروض صغيرة لتنفيذ عدد من المشروعات المقترحة منهم لعدد 100 أسرة من الأسر التي تم توعيتها من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظتي (قنا والأقصر)، كما تم تسليم 100 عقد عمل لمئة سيدة في هاتين المحافظتين بمجال التعبئة والتغليف، كما تم عقد 15 دورة توعية لـ 375 شابًا من طلاب وخريجي التعليم الفني في محافظة الغربية بمركزي زفتي والشنطة.

- فى ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف وتوفير البدائل الآمنة لابنائها، جاء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- وضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

- أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

- بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وجاء تنفيذ المبادرة من خلا إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وعددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وبدأ الزيارات بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، وكذلك المنيا التقت خلالها وزيرة الهجرة بـ 25 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات استهدفت فيها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- من خلال التعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في إطار التعاون بين المبادرة الرئاسية مراكب النجاة وحياة كريمة ، تم تنفيذ المرحلة الأولي من بروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تم توعية عدد ( 751 ) مستفيد من الشباب من الفئات العمرية من 16 الي 45 سنة بإجمالي عدد 29 دورة في عدد 4 محافظات، و تم تدريب عدد ( 675 ) مستفيد من الشباب من الفئات العمرية من 16 الي 45 سنة بإجمالي عدد 33 دورة في عدد ( 5 ) تخصصات حرفية هي ( الاعمال الصحية، البناء، نجارة المباني، الدهانات، الكهرباء ) في عدد 4 محافظات .

- تمت زيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات لدعم أصحاب الحرف بها، وتم الاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع.

- بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تم افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة إلى أنه جار تجهيز مقر المركز وكافة برامج العمل والموقع الإلكتروني للمركز.

أطلقت وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبى ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإخراج عادل لبيب وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.