ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين سمحت لبولندا بتصدير طائرات مقاتلة قديمة إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.+
يذكرأن، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، إن ملامح الحرب العالمية الدائرة باتت أكثر وضوحا خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف بيسكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس - أن درجة مشاركة الناتو فى النزاع بأوكرانيا ازدادت ولكن هذا لن يؤثر على أهداف العملية العسكرية الخاصة، لافتة إلى أنه فى الوقت الحالى هناك حرب معلومات شاملة.
وأوضح أن الناتو لديه بروتوكولات للعمل مع وسائل الإعلام لإطلاق معلومات مضللة ووقف تدفق المعلومات من الخارج، وبالتالي أصبح دور أولئك الذين يشرفون على العمل الإعلامى فى روسيا أكثر أهمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة