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انهيار عقار فى الورديان بحى غرب الإسكندرية وجارى البحث عن أشخاص تحت الأنقاض

الخميس، 13 أبريل 2023 11:59 م
انهيار عقار فى الورديان بحى غرب الإسكندرية وجارى البحث عن أشخاص تحت الأنقاض إنهيار عقار فى الورديان
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شهدت منطقة الورديان التابعة لحى غرب محافظة الإسكندرية مساء الخميس، انهيار عقار بشارع التلعفرى متفرع من شارع البيهقى خلف شجرة الدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع التلعفرى دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحى غرب لمحل الواقعة.

 

وتبين انهيار عقار بمنطقة الورديان دائرة مينا البصل، وجارى البحث عن أشخاص من قبل قوات الحماية المدنية أسفل العقار، ، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحى غرب الإسكندرية لمحل الواقعة، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

 


أخبار الإسكندرية

إنهيار عقار

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