وكالات الأنباء

أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الخميس، أن البحر الأسود لن يكون أبدا "بحرا للناتو"، مشددا على أن الأمن هناك غير قابل للتجزئة.

وقال بيسكوف للصحفيين، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية "بالطبع انتبهنا (لتصريحات وزير خارجية أوكرانيا). يستند التصريح نفسه إلى تناقضين: حلف الناتو ونزع السلاح، مفهومان يستبعد كل منهما الآخر".

ودعا وزير الخارجية الأوكرانى، دميترى كوليبا، فى وقت سابق من اليوم، إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو"، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة تجريده من السلاح.

وأعرب كوليبا عن أسفه لأن الغرب "ليس لديه استراتيجية متسقة للبحر الأسود"، وأشار إلى أن روسيا لديها دائمًا استراتيجية واحدة.

وخلال المؤتمر، أكد كوليبا عزم كييف بسط سيطرتها على المناطق التى أصبحت جزءًا من روسيا، على حد اعتقاده.

من جهته حذر نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، من أن مخاطر حدوث اشتباك بين القوات الروسية وقوات الناتو آخذة فى الازدياد.