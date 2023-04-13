اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 09:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى العاملة تُجدد تحذيراتها من الرسائل الوهمية بشأن منح العمالة غير المنتظمة

الخميس، 13 أبريل 2023 09:35 ص
القوى العاملة تُجدد تحذيراتها من الرسائل الوهمية بشأن منح العمالة غير المنتظمة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية، والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة .

 

وقالت "الوزارة" في بيان صحفي لها اليوم الخميس أنها استقبلت شكاوي وإستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إلكترونية تَحمِل اسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، وأوضحت "الوزارة" أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والأعياد.

 

وبحسب البيان أشارت "الوزارة" إلى أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة،وأن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg ،ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل الا مع هذه الصفحات الاليكترونية الرسمية ، أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع محافظات مصر، أو التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة" ،للتحقق من كل الخدمات التي تقدمها "الوزارة " للمواطنين .


القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

منح العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة

"القوى العاملة" تنهى شكوى عمال شركة بالعاشر من رمضان بعد حوار بين طرفي الإنتاج

السبت، 08 أبريل 2023 02:13 م

وزير القوى العاملة يلتقي وفد "هيئة فولبرايت": تعاون بشأن "التدريب وذوي الهمم"

الأحد، 09 أبريل 2023 01:59 م

القوى العاملة بالقليوبية توفر 32 فرصة عمل فى 4 شركات.. تعرف عليها

الأحد، 09 أبريل 2023 04:55 م

وزير القوى العاملة يلتقى سفير بيلاروسيا فى القاهرة

الأحد، 09 أبريل 2023 06:14 م

القوى العاملة بكفر الشيخ: إنذار منشآت لعدم استيفائها شروط السلامة

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:48 ص

القوى العاملة: تحويل مستحقات الضمان الاجتماعى لـ42 عاملا مصريا غادروا الأردن

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:32 ص

اتفاقية بشأن الحوكمة الاقتصادية أمام مجلس النواب الأربعاء.. تعزز دمج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية.. تستهدف توسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة وزيادة المساءلة بالمؤسسات العامة

الإثنين، 10 أبريل 2023 06:00 م

القوى العاملة: صرف 2 مليون و879 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهر مارس

الإثنين، 10 أبريل 2023 03:02 م

محافظ الإسكندرية: "القوى العاملة" وفرت فرص عمل لذوى الهمم بـ6 شركات

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:28 م

وزير القوى العاملة: دور الإعلام مُهم فى توعية الرأى العام بالحقائق

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة