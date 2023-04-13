اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن 435 مهنة خاضعة لقياس مستوى المهارة

الخميس، 13 أبريل 2023 11:46 ص
القوى العاملة تعلن 435 مهنة خاضعة لقياس مستوى المهارة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة، فى القرار الوزارى رقم 111 لسنة 2023، عدد 435 مهنة خاضعة لاختبارات قياس مستوى المهارة وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لذلك، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 196 لسنة 2003 بشأن الشروط والقواعد والاجراءات المنظمة لقياس مستوى المهارة.

وأضافت وزارة القوى العاملة، فى عدد الجريدة الرسمية رقم 85 بتاريخ 11 أبريل 2023، أن القرار جاء بناءا على دليل التصنيف المهنى المصرى الصادر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار لمجلس الوزراء فى عام 2017، وأكد القرار إلغاء كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وتتنوع تلك المهن الخاضعة لاختبارات مستوى المهارة، بين فنيين، ومزارعين، وعمال، وميكانيكى ولحام، وحداد، وغيرهم.

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

 


القوى العاملة

قياس مستوى المهارة

مهن قياس مستوى المهارة

اختبارات مستوى المهارة



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