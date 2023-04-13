الفريق أسامة ربيع: تنفيذ 88% من التكريك بمشروع التوسعة والتعميق بالقطاع الجنوبى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، الانتهاء من تنفيذ 88% من إجمالى أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجارى تنفيذه من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبى، وذلك خلال جولته التفقدية مساء أمس الأربعاء، وبرفقته عددا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع.

وأوضح رئيس الهيئة بأنه تم إزالة 16 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بمشروع التوسعة والتعميق، فيما بلغت إجمالى كميات التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة حوالى 27 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، بنسبة إنجاز قدرها 43.4% من حجم الأعمال بالمشروع.

خلال جولته التفقدية، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة فى المشروع بشقيه، كما تعرف على مستجدات الأعمال الهندسية والمدنية المنفذة فى محيط المشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الهندسية والمدنية المرتبطة بمشروع ازدواج البحيرات المرة الصغرى، كما يجرى العمل على الانتهاء من تنفيذ الأعمال الهندسية المرتبطة بمشروع التوسعة والتعميق حيث انتهت أعمال تجهيز ورفع كفاءة أحواض الترسيب، كما بلغت نسبة إنجاز التكسيات الجديدة 97.8 %، فيما تخطت نسبة إنجاز شمعات الرباط الجديدة 92%.

كما شملت الجولة تفقد محطة الإرشاد البحرية "الشلوفة" والتعرف على مستجدات أعمال تطوير المحطة وفق خطة العمل الطموحة لتحويل محطات الإرشاد للعمل بالطاقة النظيفة ضمن توجه الهيئة للتحول الأخضر عبر تبنى إجراءات صديقة للبيئة.

عقب ذلك، شارك الفريق أسامة ربيع العاملين بالمشروع والعاملين من مختلف إدارات الهيئة بمحافظة السويس الإفطار على متن الكراكة مهاب مميش أكبر كراكات الشرق الأوسط وإفريقيا والتى احتفلت الهيئة أمس 12 إبريل بمرور عامين على استلام الكراكة بعد استكمال بنائها بترسانة IHC الهولندية.

وفى بداية كلمته، نقل الفريق ربيع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعاملين بالهيئة وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد فى العمل على رفعة القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة فى المجتمع الملاحى، كما حرص على تبادل الحديث مع العاملين ووجه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد متواصل فى مختلف الظروف، وحثهم على بذل مزيد من الجهد ومواصلة رحلة العطاء والتميز.

وأكد رئيس الهيئة على أن استراتيجية تطوير المجرى الملاحى للقناة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومتابعته الدورية لخطط التطوير، لافتا فى هذا الصدد إلى أهمية مشروع تطوير القطاع الجنوبى أحدث مشروعات التطوير والذى يحمل فرصا واعدة لتعزيز ريادة القناة بما يتيحه من مزايا ملاحية أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحى وتسهيل حركة الملاحة بالقطاع، فضلا عن تأثيره على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بهذه المنطقة بمعدل 6 سفن إضافية.

وأوضح الفريق ربيع أن معدلات الأداء تمضى بخطى متسارعة على الرغم من التحديات التى تواجهها أعمال التكريك بالمشروع والمرتبطة بطبيعة التربة الصلبة فى القطاع الجنوبى، بالإضافة إلى تعدد التجهيزات والأعمال الهندسية والمدنية خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع والتى تتم بالتوازى مع أعمال التكريك حتى يتسنى الانتهاء من المشروع فى وقت قياسى.