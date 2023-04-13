العثور على طفل حديث الولادة بأرض فضاء شرق السكة الحديد بالأقصر

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من أحد الأهالى فى منطقة شرق السكة، يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة مُلقى في مكان فضاء، وتم إبلاغ أحد رجال مرور بالمنطقة المذكورة والذي بدوره أبلغ رجال الأمن بقسم شرطة القسم التابعة لها هذه المنطقة، وتبيّن من المعاينة المبدئية إلقاء الطفل في مكان فضاء منذ ساعات وعمره يوم واحد وهو يرتدي ملابسه وملفوف بقطعة قماشة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق منفصل، شهدت منطقة نجع الوحدة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مصرع مواطنين وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين ملاكي في دراجة نارية توكتوك، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بتصادم سيارتين ملاكي في دراجة نارية توكتوك، مما أسفر عن مصرع مواطنين وهما "محمد النوبي" 27 سنة، و"عديلة عبد الفتاح" 55 سنة، وإصابة 3 آخرين فى الحادث، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.