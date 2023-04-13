السيطرة على حريق منزل دون حدوث إصابات فى قرية الصفيحة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بحوش بناحية قرية الصفيحة دائرة مركز شرطة طهطا وامتد إلى منزل وحوش مجاورين دون حدوث إصابات، وتبين أن سبب الحريق تطاير شرر من موقد بلدى "كانون".

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بمنزل وحوشين بدائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بحوش بناحية الصفيحة دائرة مركز طهطا بالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو عز ع ا 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وإمتد لمنزل وحوش ملك كل من منصور ه م ح 66 سنة عامل، ونور ح ا ح 50 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلي تطاير الشرر من موقد بلدي بحوش الأول وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.