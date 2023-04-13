السيطرة على حريق فى 3 حظائر مواشى بقرية فى المنيا وإصابة شخصين

تمكنت قوات الحماية المدنية فى المنيا من السيطرة على حريق نشب داخل 3 حظائر ماشية بسبب حدوث ماس كهربائى، فى قرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات بنشوب حريق داخل 3 حظائر لتربية الماشية متجاورة، بقرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوت الحماية المدنية، تم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاوره، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوبه بـ3 حظائر ماشية متجاورة ملك كل من: "رضا.ص"، "يونان.ع"، "شربيني.ا"، بسبب حدوث ماس كهربائي.

وأسفر الحريق عن إصابة كلا من: "رضا.ص" 62 عاما، وتجله إبراهيم 28 عاما، يقيمان بقرية نزلة أسمنت، مصابان بحروق من الدرجة الأولي بالقدمين، وتم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام لتلقى العلاج.

كما أسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس ماشية، بالحظائر الثلاثة، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، إندلع حريق داخل منزل في مركز مطاى، وأخر داخل صيدلية فى مدينة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائى، وتم إخمادهما دون إصابات بشرية.