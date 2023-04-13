السيطرة على حريق فى سيارة ملاكى بالشيخ زايد

اشتعل حريق بسيارة ملاكى، بطريق إسكندرية الصحراوى فى الشيخ زايد، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكى بطريق إسكندرية الصحراوى فى الشيخ زايد، حيث انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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