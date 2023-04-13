السيطرة على حريق فى سيارة ملاكى بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بسيارة ملاكى، بطريق إسكندرية الصحراوى فى الشيخ زايد، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.