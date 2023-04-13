السيطرة على حريق بسطح منزل فى سوهاج دون حدوث إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بسطح منزل بمنطقة المخبز الآلى دائرة القسم أول سوهاج دون حدوث إصابات وأشارت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى وأنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من الأخشاب القديمة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة قسم أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة القسم وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث قسم أول سوهاج وضباط وحدة مباحث القسم بنشوب حريق بمنزل بمنطقة المخبز الآلي دائرة القسم أول حيث تبين نشوب الحريق بسطح منزل ملك المدعو أشرف م خ ا سائق – ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق كمية من الأخشاب القديمة ونفي الشبهة الجنائية تمت عملية التبريد لمكان الحريق وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.