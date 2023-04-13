السجن 15 عامًا لعامل بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحى، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 15 عامًا لعامل مزرعة أسماك من محافظة الدقهلية يقوم بترويج الحشيش للبورسعيدية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر يناير عام 2023 بدائرة قسم الجنوب ثانى والمتهم فيها "م. س. ع"، ويعمل عامل فى مزرعة سمكية ومقيم بمركز طلخا كفر بساط الدقهلية، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب ثانى، بأنه حال مروره الأمنى أبصر المتهم قائدا لدرجة نارية بدون لوحات، ويسير عكس الاتجاه فضبطه وبتفتيشه عثر على 13 لفافة لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المضبوطات المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن الأجزاء النباتية الخضراء لنبات الحشيش البانجو القنب المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وحكمت المحكمة بمعاقبة محمد سلطان عبد اللطيف أبو شعيشع، بالسجن لمدة 15 عام وتغريمه 100 ألف جنيهً ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.



