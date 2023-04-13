"الزراعة": حقول القمح فى محافظة البحيرة لم تتأثر بالأمطار

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزراة الزراعة، والدكتور إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم القمح، والدكتور صبحي عبد الدايم المشرف العلمي للقمح بالبحيرة، زراعات القمح بمحافظة البحيرة، وتبين عدم وجود أضرار مؤثرة نتيجة للأمطار علي الحقول الجاهزة للحصاد خلال الفترة القادمة بل تفيد العروات المنزرعة متأخرة، وجارى أخذ جميع الاحتياطيات لحصاد القمح بصفة عامة والحقول الإرشادية بصفة خاصة.

وأكد الحمادى على تنفيذ البرامج الإرشادية التى تقوم الإدارة بتنفيذها خلال هذه الفترة على محصول فول الصويا ومحصول الفاصوليا.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المكثفة خلال مرحلة الاستعداد للحصاد والاطمئنان علي حالة المحصول، خاصة بعد موجة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا وسقوط أمطار غزيرة علي بعض المحافظات.