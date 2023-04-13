اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"الزراعة": حقول القمح فى محافظة البحيرة لم تتأثر بالأمطار

الخميس، 13 أبريل 2023 01:21 م
"الزراعة": حقول القمح فى محافظة البحيرة لم تتأثر بالأمطار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزراة الزراعة، والدكتور إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم القمح، والدكتور صبحي عبد الدايم المشرف العلمي للقمح بالبحيرة، زراعات القمح بمحافظة البحيرة، وتبين عدم وجود أضرار مؤثرة نتيجة للأمطار علي الحقول الجاهزة للحصاد خلال الفترة القادمة بل تفيد العروات المنزرعة متأخرة، وجارى أخذ جميع الاحتياطيات لحصاد القمح بصفة عامة والحقول الإرشادية بصفة خاصة.

وأكد الحمادى على تنفيذ البرامج الإرشادية التى تقوم الإدارة بتنفيذها خلال هذه الفترة على محصول فول الصويا ومحصول الفاصوليا.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المكثفة خلال مرحلة الاستعداد للحصاد والاطمئنان علي حالة المحصول، خاصة بعد موجة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا وسقوط أمطار غزيرة علي بعض المحافظات.


الزراعة

القمح

وزارة الزراعة

الامطار

تقلبات الطقس



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة البولندي: أوكرانيا تقترح تعليق صادراتها من الحبوب إلى بلادنا

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:00 م

وزير الزراعة: مصر فى مقدمة الدول المطبقة لنهج الصحة الواحدة بجميع القطاعات

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:41 ص

وزير الزراعة: الإفراج عن 210 آلاف طن أعلاف بـ97 مليون دولار خلال 5 أيام

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:49 م

وزير الزراعة: الصادرات المصرية تخطت حاجز الـ6.5 مليون طن لأول مرة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:10 م

وزير الزراعة: القطاع الزراعى حقق نجاحات متعددة غير مسبوقة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:42 م

‫وزير الزراعة يبحث مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التعاون المشترك

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:59 م

منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة فى مصر.. والاستفادة من كارت الفلاح ضمن التحول الرقمى.. وزير الزراعة: حريصون على دعم التنمية الزراعية والأمن الغذائى.. وتعظيم الإنتاجية من وحدتى التربة والمياه هدف أساسى

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:00 ص

تعرف على منافذ وزارة الزراعة لبيع كعك العيد..فيديو

الخميس، 13 أبريل 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة