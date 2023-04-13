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الرى: تطهير 4 آلاف و 444 مصرفا زراعيا بطول 22 ألف كيلومتر

الخميس، 13 أبريل 2023 09:33 ص
الرى: تطهير 4 آلاف و 444 مصرفا زراعيا بطول 22 ألف كيلومتر وزارة الرى والموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتورعصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" ، وأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى اتهى عمرها الافتراضى .

 

وأكد الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن هيئة الصرف تقوم دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لـ 444 مصرفا، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً ، كما يتبع الهيئة 157 محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة .

 

وأضاف سويلم فى تقرير لوزير الرى الدكتور هانى سويلم أن الوزارة إنتهت من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف لإنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة ، كما تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان والتى انتهى عمرها الافتراضي .

 

ولضمان تغطية إحتياجات التنفيذ بمناطق الصرف المغطي ، وسد الفجوات الإنتاجية في كميات المواسير المنتجة من القطاع الخاص ، تقوم هيئة الصرف ومن خلال المصانع التابعة لها "7 مصانع" بإنتاج المواسير البلاستيك المستخدمة في مشروعات الصرف المغطى، وبالشكل الذى يضمن إستمرار تنفيذ الأعمال بالمعدلات المطلوبة ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و2711 كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات .

 

وأضاف خليفة أن البرنامج القومى الثالث للصرف (2013 – 2026) يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 500 ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 293 ألف فدان ، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام 2019 وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 153 ألف فدان (تم نهو 120 ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في 40  ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 20 ألف فدان (تم نهو ١٥ ألف فدان منها ، وجارى طرح ٥ آلاف فدان) - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 257 ألف فدان “تم نهو 80 ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في 70 ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان “.

 

جدير بالذكر أن مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك .


الرى

هيئة الصرف

المصارف الزراعية

الصرف الزراعى



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