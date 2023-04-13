الرئيس البرازيلى يصل مدينة شنجهاى الصينية لتعزيز العلاقات الثنائية.. صور

وصل رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، إلى شنجهاي حيث يبدأ زيارته للصين التي تستغرق ثلاثة أيام للقيام بأنشطة رسمية مختلفة.



رئيس البرازيل

وأشارت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية إلى أن رئيس البرازيل وصل الى شنجهاى ، ومن المقرر ان يلتقى مع نظيره الصينى شى جين بينج، في بكين غدا الجمعة ، قبل أن يختتم زيارته السبت المقبل.

وتقول الحكومة البرازيلية إنه من المتوقع أن يوقع الجانبان ما لا يقل عن 20 اتفاقية ثنائية خلال رحلة لولا دا سيلفا، مما يؤكد التحسن في العلاقات مع أكبر شريك تجاري في أمريكا الجنوبية بعد فترة صعبة تحت حكم الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو.

وفي شنجهاي، سيحضر لولا دا سيلفا تنصيب الرئيسة اليسارية السابقة للبرازيل ديلما روسيف رئيسة جديدة لبنك التنمية المدعوم من الصين.



رئيس البرازيل يصل الصين

ووفقا للحكومة البرازيلية، من المتوقع أن يناقش لولا دا سيلفا خلال اجتماعه مع شي التجارة والاستثمار وإعادة التصنيع وانتقال الطاقة وتغير المناخ واتفاقيات السلام

تم التخطيط لزيارته في الفترة من 26 إلى 31 مارس ، ولكن تم تأجيلها بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوى حاد ونقله إلى المستشفى.



وصول رئيس البرازيل للصين

وعندما تولى الرئاسة في يناير الماضي ، أعرب شى عن استعداده لتعزيز التحالف الثنائي ، مشيرًا إلى أن الصين والبرازيل دولتان ناميتان كبيرتان لهما تأثير عالمي واسع وأسواق صاعدة مهمة.

وكانت آخر زيارة قام بها أحد كبار الشخصيات البرازيلية إلى الصين في أكتوبر 2019 ، وقام بها الرئيس السابق جايير بولسونارو بأجندة تميزت بالقضايا الاقتصادية وأنتجت اتفاقيات بشأن الزراعة والبنية التحتية.