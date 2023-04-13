وأوضحت الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم /الخميس/- أن المقاتلات الروسية نفذت 12 طلعة جوية وفيما نفذت قوات المدفعية 57 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيومفسك خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تصفية 300 جندي أوكراني وتدمير مدافع (هاوتزر D-20)، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع.



وأضافت أن القوات الروسية، تمكنت من قتل 80 جنديا أوكرانيا في محور كراسني ليمانسك، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية لوجانسك الشعبية، كما اعترضت الدفاعات الجوية 9 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس.

وفي محور كوبيانسك، قامت القوات بتصفية أكثر من 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 20 جنديا في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وتم تدمير مدافع هاوتزر Msta-B، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 102 بمنطقة زابوروجيه.



وفي محور خيرسون، تم تصفية حوالي 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع.