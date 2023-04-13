وأدانت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم - " ما وصفته بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية الهادفة إلى الحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس الشريف يوم /السبت/ المقبل للاحتفال بسبت النور ".



واعتبرت أن الإجراءات الاسرائيلية تشكل إنتهاكا واضحاً للحق الطبيعي والقانوني والانساني في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

وحذرت الوزارة من المخاطر المتزايدة الناجمة عما اعتبرته تصعيدا إسرائيليا متعمدا ضدّ الفلسطينيين، من خلال استفزاز مشاعرهم الدينية.