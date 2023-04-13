الحكومة الألمانية تعلن خطتها للسماح بتعاطى"الحشيش" فى "نوادى خاصة"

هناء أبو العز

كشفت الحكومة الائتلافية الألمانية، عن خطة للسماح بتعاطى الحشيش فى القطاع الخاص، بما فى ذلك فى "نوادى" خاصة.

وكشفت الحكومة الائتلافية عن خطة مخففة من مرحلتين من شأنها أن تسمح للبالغين بحيازة الحشيش بكميات صغيرة لكنها لن تسمح ببيعه فى الصيدليات والمتاجر الأخرى فى جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة كارل لوترباخ فى مؤتمر صحفي إن التفاصيل ربما تكون قد تغيرت، لكن الأهداف الأصلية لم تتغير، ووصف أولويات الحكومة بأنها "استهلاك أكثر أمانًا، ومعالجة السوق السوداء، وحماية الشباب".

وفى أكتوبر أعلنت برلين عن مقترحات لإدخال بعض قوانين القنب في أوروبا، مع بيع الأعشاب القانونية فى الصيدليات والمبانى المرخصة الأخرى فى جميع أنحاء البلاد.

وأصبحت الماريجوانا الطبية قانونية فى ألمانيا منذ عام 2017 ، حيث يتم التحكم فى بيعها وتوزيعها بإحكام من خلال المستوصفات الحكومية المعتمدة ، لكن الخطط كانت ستخلق صناعة قانونية واسعة النطاق للاستخدام الترفيهي أيضًا.

وستتبع الأندية نموذجًا مشابهًا لتلك الموجودة بالفعل فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، مالطا وإسبانيا، ففى إسبانيا، يعتبر نادى القنب الاجتماعى (CSC) منظمة غير ربحية تمنح الأعضاء مساحة خاصة لاستهلاك الحشيش.

ويسمح قانونا لهذه الأندية بزراعة كمية محددة من النبات لأعضائها وتوزيعها بينهم. فيما يدفع الأعضاء بدورهم رسوم عضوية سنوية.

وأثار القانون المقترح انتقادات حادة من المعارضة في البرلمان، حيث غرد ماركوس سودير ، زعيم حزب CSU المعارض الرئيسي ، قائلًا: الحكومة "تسير في الأساس على المسار الخطأ" .

ووصف السكرتيرالبرلمانى للمجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحي / الاتحاد الاجتماعى المسيحى، ثورستن فراى (CDU) ، الخطط بأنها "خطيرة وساذجة" و من الواضح أننا سنرفض مثل هذا الهراء فى البوندستاج .

لكن ردود الفعل العامة لم تكن كلها سلبية، حيث قال جاكوب ماسك المتحدث باسم الرابطة المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين ، لصحيفة شتوتجارتر تسايتونج : "نرحب برغبة كارل لوترباخ الآن في وضع حماية الأطفال والمراهقين في المقدمة