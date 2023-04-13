الجنايات تحدد السبت لنظر قضية شبكة بيع الأطفال حديثى الولادة بالقليوبية

كتب إبراهيم قاسم

تنظر الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن قضية شبكة الاتجار بالبشر المتهمين ببيع الأطفال حديثي الولادة بالقليوبية .

وكانت النيابة العامة قد أحالت شبكة الاتجار بالبشر المكونة من ستة متهمين بوصفهم:

أولا: المتهمون جميعا قد تعاملوا بالبيع والشراء في المجني عليهم الطفلتين "رهف ، ورغد" حال كونهم أطفال حديثي الولادة باستغلال إياهم بأن نظم المتهمون من الأول إلى الخامس جماعة إجرامية منظمة بغرض الاتجار بالبشر من أجل الحصول على منافع مادية مبلغ مالي وقدره مائة الف جنيه ، وذلك بأن استغلت المتهمة الثالثة صفتها أحد أصول المجني عليهما "والدتهما" وتعاملت فيهما بمعرفة المتهمان الأول والثانية ومعاونة الرابعة والخامس وعرضوا جميعا الطفلتين المجني عليهما للبيع وباعوهما للمتهمة السادسة والسابع المنقضية ضده الدعوى الجنائية بوفاته والذين تعاملا فيهما بالشراء مع علمهما بتلك الجريمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانيا: المتهمتان الثالثة والسادسة وهما ليستي من أرباب الوظائف العمومية اشتركتى والمتهم السابع المنقضية قبله الدعوى الجنائية بوفاته بطريقتي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية "ملاحظ الإدارة الصحية بمكتب صحة شبين القناطر" في التزوير بمحررين رسميين وهما شهادتي قيد الميلاد محل الواقعة بإسم رهف و رغد وذلك بنسبتهما للمتهم السابع وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزوير الشهادتين ، بأن انتحلت المتهمة السادسة شخصية المتهمة الثالثة ونصبت نفسها كونها والدتهما بعدما اتفقوا على ذلك ومثل المتهم السابع المنقضية قبله الدعوى الجنائية بوفاته أمام الموظف سالف البيان مدعيًا كونه والد الطفلتين وان المتهمة السادسة والدتهما ومطالبا الموظف سالف الذكر بتحرير بياني شهادتي قيد الميلاد بعد آن أمده بالبيانات اللازمة المراد اثباتها فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاشتراك وتلك المساعدة .

ثالثا: المتهمتان الثالثة والسادسة اشتركتا والمتهم السابع المنقضية قبله الدعوى الجنائية بوفاته بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف استقبال مشفى الصفا والمروة التخصصي في التزوير في محرر عرفي آلا وهو إخطار الولادة محل الواقعة بأن انتحلت المتهمة الثالثة صفة واسم المتهمة السادسة ومثل المتهم السابع سالف الذكر أمام كاتب الادارة الصحية وأمده بالبيانات المخالفة للحقيقة كونه والدا لهما وأن السادسة أمهما على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءا على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة واستعملوا اياه في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق حال علمهم جميعا بتزويره .

رابعا: المتهمان الأول والثانية أنشأ حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا وذلك بأن أنشأ صفحة مسماة Yasmine على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) وتواصلا مع المتهمين السادسة والسابع المنقضية قبله الدعوى الجنائية بوفاته على النحو الوارد بالاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.