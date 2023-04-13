التعليم العالى: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعات للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي للجامعات وتبادل الخبرات والمهارات والمعارف بين أعضاء هيئة التدريس لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما ينعكس على إعداد جيل قادر على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وفي هذا الإطار، وقعت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور محمود عبدالشافي الشيخ بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية؛ لتوطيد التعاون بين الجانبين وتكثيف وتفعيل التدريب العملي والتبادل الطلابي في القطاع الهندسي والتكنولوجي.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين في مجالات التدريب والتطبيقات الفنية والعملية للطلاب؛ للاستفادة من الورش والمعامل المُتوفرة في الجامعتين، وعقد المؤتمرات المشتركة في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجية والتدريب والتشغيل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الشيخ على سعي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية علي عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة؛ لتعزيز سُبل التعاون المشترك والنهوض بالتعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجامعتين في المجالات الإنتاجية والخدمية والتدريبية المختلفة على النحو الذي يُسهم في رفع المستوى المهني والعلمي للجامعة من أجل تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، وتوفير الخبرات اللازمة لطلاب الجامعة على المستوى العلمي والعملي.

وأشار الدكتور عمر الحسيني إلى أهمية دعم وتعزيز أطر التعاون بين الجامعات المصرية، لدعم جودة الأداء التعليمي، بما ينعكس على منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا على تطلعه لمزيد من التعاون المُثمر، في المجالات التعليمية والبحثية المختلفة.

ومن ناحية أخرى، قام رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بزيارة لمعهد ساليزيان دون بوسكو، في إطار دعم أواصر التعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والجهات الصناعية والمدارس التكنولوجية التطبيقية؛ بهدف إعداد أجيال متميزة من التكنولوجيين القادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتضمنت الزيارة بحث سُبل التعاون المُشترك بين الجامعة والمعهد فيما يتعلق بالتدريب العملي والتبادل الطلابي، وتسهيل عملية التحاق طلاب المعهد بالجامعة لاستكمال دراستهم الجامعية للحصول على البكالريوس التكنولوجي في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى القيام بجولة تفقدية فى معامل وورش المعهد للتعرف على نظام الدراسة والتدريب بالمعهد، كما قدم رئيس الجامعة شرحًا مفصلًا حول جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والبرامج الدراسية بها لطلاب المعهد.

شهدت الزيارة حضور الدكتور طارق عبدالملاك ميخائيل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، والدكتور سيد الفار وكيل الكلية لشئون التدريب.