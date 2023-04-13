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التربية والتعليم توجه بتنفيذ الأنشطة والدورات الرمضانية بالمدارس

الخميس، 13 أبريل 2023 09:50 ص
التربية والتعليم توجه بتنفيذ الأنشطة والدورات الرمضانية بالمدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دورات الألعاب الرمضانية لكرة القدم وغيرها من الألعاب بأفنية المدارس وملاعبها. 

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، أن أفنية المدارس وملاعبها تستخدم للأنشطة الخاصة بالعملية التعليمية وكذا الأنشطة الطلابية لطلاب المدرسة خلال مواعيد العمل الرسمية ومن غير المقبول استخدام الملاعب ليلاً.

 

جاء ذلك ردا على الطلب المقدم بشأن تنفيذ دورة في كرة القدم الخماسية خلال شهر رمضان ليلاً علي أرض المدارس بإحدى المديريات التعليمية.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم البدء   في تنفيذ الخطوات الفعلية لمبادرة «إحياء المسرح المدرسى» لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.

 

وشددت الوزارة، على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، وهو اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، وتطويرها.

 


التربية والتعليم

الأنشطة المدرسية

الدورات الرمضانية

اخبار مصر



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