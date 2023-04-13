البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بقيمة 12.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بحجم تداول 127.5 ألف سهم بقيمة 12.75 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة أل تي تندرز تورز بحجم تداول 20 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.5 مليون سهم بقيمة 19.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 38 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.114 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.3 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.78%، والعرب على 13.27%، واستحوذت المؤسسات على 37.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 114.5 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 183.9 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 17671 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 20683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3518 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة.