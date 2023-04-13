البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: على تونس الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ليواصل الشركاء دعمها

وكالات

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيد، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أوديل رينو باسو، في إطار اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن.

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، جددت أوديل رينو باسو، إستعداد مؤسستها لمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية، لاسيما المتعلق منها بإصلاح المؤسسات العمومية، فضلا عن الإستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية خاصة في القطاعات الهامة والحيوية كالطاقات المتجددة والنقل وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات وغيرها، إضافة الى مواصلة دعم القطاع الخاص.

وأكدت رئيسة البنك على ضرورة بلوغ تونس، لإتفاق مع صندوق النقد الدولي حتي يتواصل دعم الشركاء لها لاسيما البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية.

وأعربت عن إستعداد مؤسستها لدعم الإصلاحات التي وضعتها الحكومة ومساندة تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

ومن جهته قدم وزير الاقتصاد، الخطوط الكبري للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية مؤخرا.

وأكد الوزير الحرص على تنفيذ البرنامج تدريجيا بما يساعد على إسترجاع نسق النمو وإستعادة التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.