اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: لدينا قواعد صارمة للحفاظ على الوثائق السرية

الخميس، 13 أبريل 2023 08:55 م
البنتاجون: لدينا قواعد صارمة للحفاظ على الوثائق السرية البنتاجون -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنهم مستمرون فى مراجعة قوائم توزيع المعلومات السرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "لا نتدخل فى تحقيقات وزارة العدل بشأن الوثائق السرية المسربة، ونتواصل مع كل الوكالات الفيدرالية لتحديد حجم الضرر"، موضحة: "الوثائق المسربة حساسة وتؤثر على علاقاتنا بالحلفاء، ولدينا قواعد صارمة للحفاظ على الوثائق السرية".

 

وتابعت: "كان لدينا توجه لحفظ سرية هذه المستندات، ولا يمكننا إعطاء أي تفاصيل الآن بشأن قضية التسريبات".

 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية :"مستمرون في مراجعة عدد من العوامل لتأمين المستندات، وما حدث لا يتعلق بوزارة الدفاع فقط بل بإدارة أمريكا".


وثائق مسربه

البنتاجون

أمريكا

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة