اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 11:22 ص
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الافتاء: الصوم خير للمسافر وإن خاف الهلاك وجب الفطر

الخميس، 13 أبريل 2023 11:22 ص
الافتاء: الصوم خير للمسافر وإن خاف الهلاك وجب الفطر دار الافتاء
كتب لؤى على

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قالت دار الافتاء أن الصوم خير للمسافر وأفضل فإذا ظن الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.

وأضافت الدار أن شهر رمضان من الأشهر العزيزة الكريمة على الله التى تُغفر فيها الذنوب ويُعتق الإنسان فيها من النار.

وأوضحت أنه لكى يحوز صيامك رتبةَ الكمال عليك أن تكفَّ الجوارح عن الآثام؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ليس الصيام من الطعام والشراب؛ إنما الصيام من اللغو والرفث».

واستطردت؛ الصيام يحررك من سلطان العادات ويقيك من الشرور؛ ولذلك فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الصوم جنة"؛ أى: وقاية.

وتابعت:من أهم مظاهر الجمال فى عبادة الصيام الارتقاء بالجانب الأخلاقى للإنسان، وهو الأهم؛ ومن هنا يقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه".

دار الافتاء

صوم رمضان

شهر رمضان

الافتاء



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