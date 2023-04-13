وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال نصبت العديد من الحواجز العسكرية وأوقفت السيارات وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

وفي مدينة القدس المحتلة، بوسط الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من المسجد الأقصى المبارك، فيما أعادت اعتقال الشاب المقدسي ماهر محمد أبو الهوى، بعد يومين فقط من الإفراج عنه.

وأفادت مصادر بالقدس بأن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على 6 فتية مقدسيين وأبعدتهم عن المسجد الأقصى المبارك مدة شهر، إلى جانب كفالة مالية 1000 شيكل (نحو 280 دولار) لكل منهم.