افتتاح معرض الفضاء للأطفال بالمعهد الروسى بالإسكندرية اليوم

يفتتح المعهد الثقافي الروسى بالإسكندرية معرض للأطفال الفنى بعنوان " الفضاء القريب"بمناسبة الاحتفال بيوم الفضاء بالقاعة الذهبية بالبيت الروسى وذلك اليوم الخميس فى الساعة الثامنة مساءً.
كان افتتح بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية يرافقه أعضاء الصالون الأدبي للبيت الروسي بالإسكندرية والدكتور أسامة السِرَوِي بافتتاح النصب التذكارى لكلا من المستشرق الروسى والسوفيتى "إجناتيوس كراتشكوفسكى" وعالم فقه اللغة المصرى "عياد طنطاوى" وذلك بمتحف آثار طنطا.
كما شارك فى الافتتاح الدكتور عماد بدير، مدير متحف آثار طنطا وتأتى الفعالية بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاماً علي تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.
الجدير بالذكر أن البيت الروسي بالإسكندرية قام بإهداء هذين التمثالين لمتحف آثار طنطا وهما من إبداع الفنان د.أسامة السِرَوِي وتم عمل ندوة أدبية لأعضاء الصالون الأدبى بالبيت الروسى بالإسكندرية، حيث تناولت الحديث عن المستشرق الروسى "كراتشكوفسكى" و عالم اللغة، المفكر والمؤرخ المصرى "عياد طنطاوى" وإسهاماتهما الجليلة فى مجال اللغة والآداب.
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