افتتاح معرض الفضاء للأطفال بالمعهد الروسى بالإسكندرية اليوم

كان افتتح بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية يرافقه أعضاء الصالون الأدبي للبيت الروسي بالإسكندرية والدكتور أسامة السِرَوِي بافتتاح النصب التذكارى لكلا من المستشرق الروسى والسوفيتى "إجناتيوس كراتشكوفسكى" وعالم فقه اللغة المصرى "عياد طنطاوى" وذلك بمتحف آثار طنطا.

كما شارك فى الافتتاح الدكتور عماد بدير، مدير متحف آثار طنطا وتأتى الفعالية بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاماً علي تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.