اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعرف أبرز لوحات السيارات المميزة بالمزاد الإلكترونى .. رقم "د ه ب" بـ350 ألف جنيه

الخميس، 13 أبريل 2023 10:13 ص
اعرف أبرز لوحات السيارات المميزة بالمزاد الإلكترونى .. رقم "د ه ب" بـ350 ألف جنيه موقع مرور مصر
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت  بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، تحمل رقم (د ه ب  - 88 )، ( ب ب ب - 4444)، (م و و - 3333).

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

6- فى حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

 

 


إدارة المرور

مزاد اللوحات المعدنية

اخبار عاجلة

كون لوحتك

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة