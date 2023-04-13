اعرف أبرز لوحات السيارات المميزة بالمزاد الإلكترونى .. رقم "د ه ب" بـ350 ألف جنيه

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، تحمل رقم (د ه ب - 88 )، ( ب ب ب - 4444)، (م و و - 3333).

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

6- فى حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.



















