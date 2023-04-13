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استمرار صرف زيادة معاشات أبريل بزيادة 15% بحد أقصى 1635 جنيها

الخميس، 13 أبريل 2023 01:00 م
استمرار صرف زيادة معاشات أبريل بزيادة 15% بحد أقصى 1635 جنيها وزيرة التضامن الاجتماعى وصرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أبريل بزيادة 15%  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات  حيث  وتصرف الزيادة بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

 كما أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب  11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيو  كما أن حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 و حتي 30/6/2023 تستفيد من الزيادة إعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قد أكد  أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".

وأشار الرئيس السيسى فى كلمته عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، إلى إنه يتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، وأنه يستمع لكل الأصوات من هنا وهناك.

واستجابة لهذه الأصوات، وجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

كما وجه الرئيس السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023. 


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