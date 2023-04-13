إصابة ضابط شرطة إثر انقلاب سيارته أعلى الطريق بالواحات البحرية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب ضابط شرطة إثر حادث انقلاب سيارته الملاكى أعلى الطريق بمنطقة المناجم نطاق مدينة الواحات البحرية، بعد اختلال عجلة القيادة منه وانقلاب السيارة، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة نطاق مدينة الواحات البحرية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نتج عنها إصابة ضابط شرطة بالواحات البحرية ونقل الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق .