إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بالمنيا

أصيب شخصين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة جانبية بالطريق الزراعى السريع مصر-أسوان، بالقرب من قرية بنى أحمد الغربية فى مركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب السيارة رقم 1569 ن س د، ملاكى، بترعة جانبية بالطريق الزراعى السريع مصر أسوان، بالقرب من قرية بنى أحمد الغربية، فى مركز المنيا.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: "حنان. ر"، 31 عاما، طبيبة بيطرية، وابنتيها "تالين .ح" 6 سنوات، وشقيقتها "بيري" 4 سنوات، ويقمن في عزبة شاهين بمدينة المنيا، وجري نقلهن إلي المستشفي العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج، وتحفظ رجال إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

على جانب أخر، استقبلت مستشفى ملوى التخصصى شخص مجهول الأسم والعنوان، يبلغ عمره نحو 40 عاما، مصاب بغيبوبة تامة، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات تبين سقوطه فجأة أثناء تواجده بالشارع أمام أحد البنوك فى مدينة ملوى، لاختلال توازنه، وجارى استكمال التحريات اللازمة للتوصل لأهلية المصاب.