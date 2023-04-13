إحالة 27 من العاملين ومديري الإدارات المتغيبين عن العمل فى بنى عبيد للتحقيق

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، على متابعة اعمال لجنة التفتيش و التي تم تنفيذها بالمرور علي الادرات التنفيذية والخدمية، برئاسة مركز ومدينة بني عبيد لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وذلك من خلال اطلاعه علي تقرير نتائج اعمال اللجنة والذي اعده، حسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه، باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وقرر مختار، إحالة 27 من العاملين برئاسة المركز، وكذا عدد من مديري الادرات ورؤساء الاقسام برئاسة المركز، للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة للاهمال والتراخي والتقصير في العمل شملت الاحالة للتحقيق كلا من مسئول الحضور الانصراف، لعدم تطبيق القواعد الموحدة في الحضور وانصراف العاملين، ومسئول الشئون الادارية وكذا مسئول الايرادات، لوجود متأخرات وضعف تحصيل مستحقات الدولة ومدير ادارة الاملاك للتقاعس في تقنين وضع عدد من حالات واضعي اليد علي املاك الدولة، كما تم احالة مدير الحملة المكانيكية لعدم وجود سجل تحركات لمعدات الحملة وتأخير اعمال الصيانة لبعض منها، ومسئول رخص الهدم لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اصحاب رخص الهدم الذين لم يقدمو ما يفيد توريد المخلفات الي اماكنها المخصصة، ومسئول الاعلانان لعدم حصر الاعلانات المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأنها، ومدير المخازن لعدم وجود ارصدة لبعض المستلزمات الخاصة بالسيارات وعدم اتخاذ الاجراءات بشان احدي السيارات المعطلة ومنتهية الترخيص، ومدير التعاقدات للتقصير والاهمال في عدد من الاجراءات الواجب اتباعها لصالح العمل.

كما كلف مختار المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء العديد من الاحتياجات والمطالب لعدد من الادرات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، منها مطلوبات واحتياجات للمركز التكنولوجي، لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين علي اكمل وجه وتفعيل منظومة التراخيص الجديدة وجراء الصيانة اللازمة لاعمال الكهرباء برئاسة المركز حفاظا علي ارواح المواطنين،ومنع دخول مركبات التوكتوك، الي حرم رئاسة المركز وقصر التعامل مع المواطنين من خلال المركز التكنولوجي، وتحصيل تنشيط الايرادات ومستحقات الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، ورفع كفاءة الحملة المكانيكية وتوفير احتياجاتها من السائقين وقطع الغيار والمعدات اللازمة وصيانة المعدات المعطلة لرفع كفاءة العمل بها، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاصحاب رخص الهدم الذين لم يقدمو ما يفيد بانهم قامو بتوريد مخلفات الهدم الي اماكنها المخصصة، وتفعيل العمل في ادارة الاعلانات ومراجعة منظومة مقاومة الحريق والتأكد من جاهزيتها ووضع خطة للاخلاء وقت الظروف الطارئة حرصا علي مقدرات الدولة وسلامة وحياة العاملين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كافة الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والمتابعة..

والجدير بالذكر ان "مختار" كان قد اكد علي ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل ثابته ومفاجئة للمرور والتفتيش علي كافة مواقع العمل بنطاق المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين وذلك بقطاعات الخدمات والمرافق وكذا الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري وكافة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وعرض التقارير والنتائج للجان المرور لاتخاذ مايلزم بشأنها فورا.

جاء ذلك فى اطار الخطة التي اعتمدها الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، لتنظيم حملات لجان التفتيش والمرور علي جميع مواقع العمل التنفيذي، وروافد تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، في جميع القطاعات وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات حيث يتم من خلال هذه اللجان متابعة الأداء والإنضباط الادراي وحسن تقديم الخدمات للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.