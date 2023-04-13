اليوم السابع
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إحالة شخصين للمحاكمة لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالدرب الأحمر

الخميس، 13 أبريل 2023 08:00 ص
إحالة شخصين للمحاكمة لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالدرب الأحمر عملات أجنبية
كتب سليم على - أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة الدرب الأحمر. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" -  هاتف محمول- سيارة " ملك شقيق أحدهما").
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

امن القاهرة

الدرب الاحمر

الاتجار فى العملة



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