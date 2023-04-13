أهالى قرية بنى حلة ببنى سويف يشيعون جثامين 4 شباب ضحايا حادث سير بطريق الفيوم أكتوبر

وشيع أهالى قرية بنى حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف جثامين كلا من ضياء أحمد عبدالعظيم، وعبد الله حمدى رياض، وزينب عبد العزيز مهدى، وحسن رمضان حسن، كما توفى فى الحادث سيد عبد العليم سعداوي من قرية الميمون بمركز الواسطي، ورمضان عبدالعظيم عبدالجواد، من قرية المنشية القبلية بمركز ببا بمحافظة بنى سويف.

وشهد طريق الفيوم اكتوبر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، نتج عنه وفاة 6 أشخاص جميعهم من محافظة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة، وتم نقل الجثث إلي مستشفيي الهرم العام بالجيزة و6 أكتوبر المركزي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن، وتسليم الجثث إلى ذويهم.