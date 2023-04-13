وأكد البيان أن الإطلاق الأخير انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع التوترات بل ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة.. مضيفًا أن هذه التجربة تبرهن على أن كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لبرامج أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة والقذائف التسيارية على حساب رفاه شعبها، وحث جميع الدول على إدانة هذه الانتهاكات ودعا بيونج يانج إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات جادة.

وشدد البيان على أن باب الدبلوماسية لم يُغلق ولكن يجب أن تكف كوريا الشمالية فورا عن أعمالها المزعزعة للاستقرار وأن تختار بدلاً من ذلك المشاركة الدبلوماسية.

واختتم البيت الأبيض البيان بالقول: ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن أراضيها وأراضي حلفائها الكوريين الجنوبيين واليابانيين، وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

واختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، في عملية هي الأحدث ضمن سلسلة تجارب صاروخية تجريها في خضم توتر إقليمي حاد، وفق ما أوردت وكالة "يونهاب"، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي.