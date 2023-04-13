أمانة مسعف وسائق بسوهاج.. يعيدان أكثر من نصف مليون جنيه لأسرة مصابين فى حادث

سوهاج محمود مقبول

عثر مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فى سوهاج على مبلغ مالى قدره ربع مليون جنيه مبالغ نقدية، و300 ألف جنيه بـ2 شيك على بياض لحامله، وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة، ومتعلقات شخصية لمصابين إثنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة.

وسلم المسعف ثروت مارى، وأحمد رفعت العاملان على السيارة رقم 1895 بهيئة الإسعاف تمركز نقطة إسعاف مدخل جهينة الصحراوى ربع مليون جنيه نقدا وعدد 2 شيك على بياض لحامله بمبلغ 300 ألف جنيه، وعدد من الأجهزة الخاصة بالهواتف المحمولة لأهل المصابين بمركز شرطة جهينة على محضر تسليم أمانات، ورفضوا أخد أى مبالغ مالية طبقا للقانون، وعللوا ذلك أن هذا هو واجبهم وصميم عمليهم برا بالقسم الذى أقسموه بالحفاظ على أرواح وممتلكات المصابين والمتوفين فى الحوادث.

وهذه ليست الواقعة الأولى لأمانة رجال هيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية بل أن كل يوما هناك وقائع مماثلة يضرب فيها رجال الإسعاف المثل على الأمانة والشرف.

وقال الدكتور هانى فؤاد، مدير مرفق إسعاف سوهاج، أن طاقم الإسعاف بمحافظة سوهاج يمتازون بإخلاصهم فى العمل وأماناتهم، وأن الأعمال التى يقومون بها هى دليل على أمانتهم.

وقام قبل ذلك مسعف وسائق تابعان تمركز إسعاف مدخل الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة، بتسليم مبلغ مليون 923 ألفا و20 جنيها و2 هاتف محمول عثر عليهم حادث سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى وتم تسليم المتعلقات والمبالغ على محضر تسليم أمانا بمركز شرطة جهينة وتم عرضه على النيابة العامة والتى قامت بدورها باستدعاء أسرة المتوفى لتسليمهم المبالغ.

يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد مدخل جهينة اتجاة قنا ب ١٥كيلو نتج عن الحادث إصابة محمد س . ص 42 سنة بإشتباه كسر بالضلوع من الناحية اليمنى وإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإصابة ياسر . خ . ف 32 سنة بإشتباه خلع بالكتف الأيسر، وإشتباه كسر بالضلوع من الناحية اليمنى وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى

وتم تسليم المبالغ المالية على محضر تسليم أمانات بمركز شرطة جهينة إلى ذوى المتوفين وكذلك تسليم عدد الهواتف المحمولة خاصة بالمصابين وتحرر المضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

المبالغ المالية والشيكات