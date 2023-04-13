ألمانيا تعيد التفكير فى إتمام صفقة ميناء هامبورج مع الصين

كتبت: هناء أبو العز

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن ألمانيا تعيد تقييم ما إذا كانت ستسمح لشركة صينية بشراء حصة في ميناء هامبورغ ، بعد أن صُنفت المحطة على أنها بنية تحتية مهمة.

وأعطت الحكومة الألمانية بشكل مثير للجدل الضوء الأخضر في أكتوبر لعملاق الشحن الصيني المملوك للدولة كوسكو لشراء حصة تصل إلى 24.9 % في محطة Tollerort للحاويات في هامبورغ.

وجاء الضوء الأخضر على الرغم من المخاوف الأمنية بشأن بيع البنية التحتية للمستثمرين الصينيين ، حيث قاوم المستشار أولاف شولتز الدعوات لحظر البيع تمامًا.

وسعت شركة Cosco في البداية لشراء حصة أكبر بنسبة 35 % في الميناء قبل الإعلان عن اتفاق تسوية.

وتعيد ألمانيا تقييم علاقتها الاقتصادية مع الصين وسط مخاوف بشأن حقوق الإنسان وعلاقات الدولة الشيوعية بروسيا ، فضلاً عن تصاعد التوترات بشأن تايوان.

وقد أعيد المكتب الاتحادي لأمن المعلومات (BSI) تصنيف الميناء كبنية تحتية بالغة الأهمية في "بداية عام 2023" ، بحسب ما قاله المشغل HHLA لوكالة فرانس برس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني.

ووضع الخلاف الذي أحاط بالقرار الأصلي الديمقراطي الاجتماعي شولتس ضد شركائه في الائتلاف ، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر ، الذين قالوا إنه يجب تعلم الدروس من انهيار العلاقات بين ألمانيا وروسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

بينما أيد شولز ، عمدة هامبورغ السابق ، صفقة كوسكو وشدد على أهمية الحفاظ على العلاقات التجارية القوية مع الصين ، أرادت ست وزارات استخدام حق النقض ضد البيع في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن وقوع البنية التحتية الهامة في أيدي أجنبية.

وفي نوفمبر ، منعت ألمانيا بيع اثنين من صانعي الرقائق لمستثمرين صينيين بسبب مخاوف أمنية حول التكنولوجيا الرئيسية.

كما وضعت ألمانيا أيضًا حدًا أقصى لضمانات الاستثمار للشركات الألمانية التي تمارس نشاطًا تجاريًا في الصين ، حيث يتطلع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى تقليل اعتماده على بكين.