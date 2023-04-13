أخبار البورصة اليوم الخميس 13-4-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجى إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.114 مليار جنيه.

المصريين للاستثمار

كما أعلنت البورصة، عن عدم الاعتداد أثر العمليات المنفذة على أسهم شركات المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لحليج الأقطان، خلال جلسة اليوم الخميس على سعر الإقفال اللحظى.

البورصة تربح 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.114 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.3 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.78%، والعرب على 13.27%، واستحوذت المؤسسات على 37.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 114.5 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 183.9 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 17671 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 20683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3518 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 6 ملايين سهم، 1.1 مليون سهم، 440 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، ورواد السياحة-رواد عدد 3765 سهم، 13 ألف سهم، وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 50 ألف سهم، 280.7 ألف سهم، 400 ألف سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وبي انفستمنتس القابضة، ورواد السياحة-رواد عدد 424.7 ألف سهم، 100 ألف سهم، 282.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومستشفى النزهة الدولي 94561 سهم، 6257 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء 2.2 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأربعاء.

مطاحن شمال القاهرة

أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، اعتماد مجلس الإدارة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، وبلغ الفائض المستهدف 25.537 مليون جنيه، ومبلغ 17.237 مليون جنيه بعد الضريبة، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتي بمبلغ 12 مليون جنيه، متضمنة مبلغ 5 ملايين جنيه لإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية بالشركة، ونفس المبلغ للدفاع المدني والحريق لموقعي السلام ومطحن فؤاد، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات، ومبلغ 500 ألف جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة.

المصرية للمنتجعات السياحية

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الإخطار الصادر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن الآليات المقررة ومنظومة التعامل على المساحات غير المنماه بمشروعات التنمية المتكاملة التي انتهت برامجها الزمنية بإلزام الشركة بسداد مبلغ 21.9 مليون دولار، وذلك لمنح الشركة برنامج زمني إضافي لقطع الأراضي غير المنماه والغرامة المقررة قيمة المتطلبات الأمنية لتعديل حرم الشاطئ لقطع الأراضي غير المنماه الواقعة داخل حرم الـ200 متر، وفقًا للقرار الصادر في 18 مايو عام 2022 بالإضافة لقيمة رسوم ربط تسجيل الأراضي بالشهر العقاري أو استصدار تراخيص البناء الجديدة بتحصيل رسوم لصالح صندوق تطوير العشوائيات.