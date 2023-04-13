وقال أبو الغيط، في تغريدة اليوم /الخميس/ على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"أهنئ قادة ‎قطر و‎البحرين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما"، ووصفها بأنها "خطوة ايجابية ومهمة وتعكس النهج الأفضل في إدارة العلاقات العربية وهو القائم على الحوار والتفاهم".



ونبه أبو الغيط إلى أن الخلافات أو المشاحنات تخصم من رصيد القوة العربية وتعرقل مسار العمل المشترك.