وأشارت الوكالة الأوكرانية إلى أن السفينتين "إم في بوكرام" و"إم في خيرسون" اللتين تحملان معدات عسكرية ستتجهان من ميناء كراتشي في باكستان، ونقلت عمن وصفتهم بـ"أشخاص مطلعين على الأمر" أن السفن التي تنقل الأسلحة من باكستان إلى أوكرانيا ترفع أعلام الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشكل متزايد.



يذكر أن الموانئ في بولندا وألمانيا هي البوابات الرئيسية لنقل الأسلحة من باكستان بما في ذلك الدبابات والصواريخ.

وأصبحت باكستان موردًا رئيسيًا للمعدات الدفاعية لأوكرانيا. ففي العام الماضي، استخدمت بريطانيا العظمى باكستان كجسر جوي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة عبر أراضي رومانيا.