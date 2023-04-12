يا قطايف الشهر الكريم.. طبق حلويات يجذب قلوب أهالى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

لا يزال "طبق القطايف" بجانب الكنافة يعتبر أهم أطباق الحلويات فى شهر رمضان المبارك، والذي يرتبط في أذهان المصريين بالعديد من الطقوس الاجتماعية والدينية، حيث تتميز أيام "شهر الصيام" فى مصر بالكثير من الطقوس المميزة، التى دائماً تعطى للمحروسة طابع خاص ، ومنها "القطايف والكنافة" التى لها طابع خاص فى الشهر الفضيل.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" عمل القطايف في شهر رمضان المبارك، وذلك بالطريقة القديمة الأصلية بالكوز المصمم خصوصًا لهذا الغرض، حيث يقول محمد أشرف صانع القطايف بالأقصر، إن طبق القطايف من أطباق الحلويات المميزة خلال شهر رمضان المبارك، ويتم تجهيز عجينته مثل عجينة الكنافة مع بعض الإضافات مثل الفانيليا والبيكنج بودر، ويتم وضعها في الكوز النحاس المجهز من علبة سمن بفتحة جانبية لتخرج على الصاج الساخن ويتم تسويتها في دقائق معدودة وتكون جاهزة للبيع.

ويضيف محمد أشرف لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم بصناعة قطايف رمضان المميزة بالكوز على الصاج الساخن فى النهار وبعد وقت الإفطار، لتكون جاهزة للجميع خلال طلبها لتجهيز طبق الحلو فى الشهر الكريم، موضحاً أن الحشو للقطايف في المنازل يكون عبارة عن حلو وحادق بالمكسرات وغيرها، أو اللحوم المفرومة والجبن الموتزاريلا، قائلًا انه يبيع الكيلو بسعر لا يزيد عن 30 جنيها.

وفى نفس السياق تعتبر صينية الكنافة بأشكالها المختلفة من أشهى أطباق الحلويات خلال شهر رمضان المبارك، والتى لا يخلو منها أي منزل مصري خلال الشهر الكريم، والتي يتم تجهيزها وعملها بالشكل الآلى بالماكينات والشكل اليدوى المميز الذي يجذب قلوب الجميع، حيث أن صانعها يجهز العجينة بالماء العادى والملح والدقيق ويقوم بتصفيتها ثم وضعها فى الكوز الخاص بتوزيعها على مكان التسوية على الصاج الذي توجد أسفله النار للتسوية والبيع للجمهور.

ورصد "تليفزيون اليوم السابع" العمل فى صناعة الكنافة البلدي اليدوية، داخل بايكة الشاب الإسناوى ياسر الحظ أشهر أشهر صانع كنافة جنوب الأقصر، والذي إنطلق فى العمل بتلك المهنة وتعلمها من والده وهو بعمر 10 سنوات، ولا يزال يوفر الكنافة البلدى للمواطنين منذ أكثر من 30 سنة مضت ويقبل على زبائنه من مختلف قرى ونجوع المدينة يومياً طوال الشهر الكريم.

ويقول ياسر الحظ ابن مدينة إسنا، البالغ من العمر 48 سنة، أنه يعمل فى تلك المهنة منذ أكثر من 30 سنة وذلك بمساعدة زوجته وأبنائه يجهز عجينته اليومية منذ الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ويبدء البيع فى الثالثة عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً فى وقت قبل الإفطار وبعد التراويح لخدمة الجمهور، موضحاً أنه يتوجه إلى المكان الذي حجزه ويدفع مقابل إشغال له خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه كعادته السنوية يقوم بعمل "سرادق كنافة بلدي" بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، ويبدأ فى عمله اليومي المعتاد ويخرج العجينة ويضعها فى "كوز الكنافة" المجهز بفتحة علوية وفى أسفله مجموعة من الفتحات تخرج العجينة لتكون الكنافة بشكلها النهائي وتباع للمواطنين.

ويؤكد أشهر بائع كنافة بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه يعمل فى تلك المهنة كل عام منذ طفولته حيث كان يرافق والده وتعلم منه المهنة، حيث يحجز موقعا مميزاً بقلب المدينة ويجهز سرادقه الخاص لكي يستطيع كسب لقمة العيش الحلال خلال الشهر الكريم، موضحاً أنه بعد ذلك العمر الطويل فى صناعة الكنافة لديه زبائنه الذين يتوجهون إليه بصفة دائمة خلال الشهر الكريم لثقتهم فى منتجه البلدى المميز، موضحاً أنه كباقي العمال الأرزقية فى تلك المجالات المختلفة يجهز موقعه سنوياً لتقديم الكنافة المميزة لزبائنه بأسعار من 25 حتى 30 جنيهاً حسب الخامة كاملة أو مفتتة وغيرها، مؤكداً أن الموسم هذا العام أفضل من سابقيه، ويتوافد الأهالي على مدار الساعة فى وقت الظهيرة والعصر نهاراً لشراء الكنافة الطازجة لتقديمها لأبنائهم على مائدة الإفطار فى الشهر المبارك.

ومن الجدير بالذكر أنه اعتادت الأسر العربية خلال شهر رمضان المبارك على تحضير أنواع مختلفة من الحلوى الشرقية، ولعل أبرزها الكنافة والقطايف التى تحتل مائدة الطعام طوال شهر رمضان، بأنواعها المختلفة سواء محشو داخلها شيكولاتة أو كريمة أو قطع المكسرات وغيرها من أنواع الحشو المميزة، ولكن الكثير من محبى الكنافة والقطايف لا يعرفون ماهو أصل الأكلة الشهيرة، وأشارت بعض الأقاويل إلى إن تاريخ الكنافة يعود إلى عصر معاوية بن أبى سفيان، حيث قيل إن أهل الشام صنعوها له ليتناولها أثناء السحور، لتسد جوعه الشديد فى نهار رمضان، وبعدها انتشرت فى مختلف أنحاء البلاد وعرفت باسم "كنافة معاوية".



العمل فى صناعة القطايف بالأقصر



القطايف بعد خروجها من الصاج جاهزة للعمل



القطايف على الصاج خلال تجهيزها



الكوز سر عمل القطايف الدائرية



جانب من عمل القطايف بالشوارع



جانب من عمل القطايف بشوارع الأقصر



خروج القطايف جاهزة للأسرة للإفطار



سر الصنعة بأيدي صانع القطايف



صانع القطايف بشوارع الأقصر



صناعة القطايف بشوارع مدن الأقصر



صينية عمل القطايف فى شهر رمضان



طبق حلويات من الزمن الجميل يجذب قلوب أهالى الأقصر



عمل القطايف بالكوز فى شوارع الأقصر



عمل القطايف فى شوارع الأقصر



قطايف شهر رمضان بالأقصر (1)



قطايف شهر رمضان بالأقصر (2)



قطايف شهر رمضان بالأقصر (3)