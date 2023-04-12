وزير السياحة: نستهدف نموًا قياسيًا فى أعداد السائحين فى 2023

كتب - أحمد يعقوب

قال أحمد عيسى، وزير السياحة ، أن مصر تستهدف نموًا قياسيًا فى أعداد السائحين فى 2023 ، مقارنة بالسنوات السابقة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك جميع أنواع السياحة حيث تعمل الوزارة على تنويع المنتج السياحى ليناسب الوافدين إلى مصر من شتى أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذى أقامته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحضره جاريث بايلى، السفير البريطانى فى القاهرة والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA وأيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية فى شركة فودافون مصر ، وحشد كبير من قيادات الاقتصاد والأعمال والبنوك فى مصر.