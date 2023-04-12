وكان رئيس الوزراء الأوكراني قد وصل إلى واشنطن أمس الثلاثاء قبل اللحظة الحاسمة في المعركة الدفاعية ضد روسيا، حيث تستعد كييف لشن هجوم مضاد سيحدد المسار المستقبلي للحرب، بحسب ما وصفته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وقال شميهال، في مقابلة حصرية، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ في أواخر الصيف، مشيرًا إلى أن الضغط الأكثر كثافة لبدء الهجوم المضاد يأتي من داخل أوكرانيا.



وتأتي زيارة شميهال على خلفية تسريب استخباراتي كبير تضمن تقييمات أمريكية لذخيرة الدفاع الجوي الأوكرانية المتضائلة.