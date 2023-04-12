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وزير الخارجية السورى يصل السعودية فى الزيارة الأولى منذ 11 عاما

الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:19 م
وزير الخارجية السورى يصل السعودية فى الزيارة الأولى منذ 11 عاما وليد بن عبدالكريم الخريجى والمقداد
كتب محمد جمال

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استقبل نائب وزير الخارجية السعودى وليد بن عبدالكريم الخريجى، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز فى محافظة جدة، فى زيارة هى الأولى منذ 11 عاما بحسب وكالة الأنباء السعودية.


ورحب نائب وزير الخارجية، بالمقداد الذى يزور المملكة العربية السعودية فى إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسى للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة فى سوريا.


سوريا

السعودية

جدة

الأمير فيصل بن فرحان

فيصل المقداد



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