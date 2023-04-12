اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:13 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية التونسى يصل روما للقاء نظيره الإيطالى

الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:03 م
وزير الخارجية التونسى يصل روما للقاء نظيره الإيطالى نبيل عمار
أ ش أ

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 وصل وزير الخارجية التونسى نبيل عمار إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقى نظيره الإيطالى أنطونيو تايانى .
 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية/أكي/ أنه من المتوقع أن يسيطر ملفا الهجرة ومفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي على المباحثات .
 
يذكر إن تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل تونس قد تضاعفت ثلاث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وذلك بحسب وزارة الداخلية الايطالية.
 
وبشأن قرض صندوق النقد الدولى لتونس المقدر بـ1.9 مليار دولار، تدعم إيطاليا منحه على شرائح بالتزامن مع إحراز تقدم في عملية الإصلاحات.

نبيل عمار

تونس

روما

إيطاليا



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