وزير التعليم العالى يبحث استكمال إنتاج اللقاح المصرى "Egyvax" المضاد لكورونا

كتب محمد صبحى

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الدكتور حسام فهمى، مقرر اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لمُناقشة خُطوات استكمال تصنيع اللقاح المصرى المُضاد لفيروس كورونا، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون بين المراكز البحثية المصرية فى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والزراعة مع الشركة المقرر لها إنتاج اللقاح، والذى يعُد مثالًا للتعاون بين الجهات البحثية والقطاع الخاص.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن تصنيع اللقاح المصرى المضاد ل فيروس كورونا ، يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمُساهمة فى حماية المواطنين من جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية هذا المشروع فى أن تصبح مصر ضمن الدول المُنتجة للقاحات، بما يخدم الشعب المصرى، والعربى، والإفريقى.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان الخُطوات القادمة؛ لاستكمال إنتاج اللقاح بمرحلتيه الثانية والثالثة.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم والمساعدة لإنتاج لقاح يوازى المنتجات العالمية، والخروج بمنتج وطنى يُسهم فى القضاء على فيروس كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور حسام فهمى، على أهمية هذا اللقاء فى بحث بعض الموضوعات المهمة لمواجهة أى تحديات تواجه إنتاج اللقاح.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومركز البحوث الزراعية، وشركة الأدوية؛ لاستكمال الدراسات لإنتاج اللقاح المصري الجديد "Egyvax" المُضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أمان وفاعلية اللقاح.