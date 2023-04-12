وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان الهجوم المضاد فى الربيع

أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن محادثات مع نظيره الأوكرانى دميترو كوليبا بشأن الاستعدادات الجارية لتنفيذ هجوم مضاد فى الربيع.
وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن وزيري خارجية أمريكا وأوكرانيا بحثا اليوم الاستعدادات الجارية للهجوم المضاد في أوكرانيا خلال الربيع، بما في ذلك تعهدات المساعدة الأمنية من الحلفاء والشركاء.
وشدد بلينكن على النجاح الأوكراني باعتباره أمرا حيويا للسلام والأمن في أوروبا. وكرر التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.
من جانب اخر أعلن قائد الشرطة الوطنية في إقليم ميكولايف الأوكراني سيرهي شيخيت اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت منطقة أوتشاكيف التابعة للإقليم بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز (MLRS).
وقال شيخيت - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "كانت هناك ضربات مرة أخرى ولكن هذه المرة بصواريخ MLRS. ونحن نحدد ما إذا كان هناك ضرر أو ضحايا، فيما تعمل الشرطة وخدمات الطوارئ على الفور!".
وبحسب بيان صدر عن الجيش الأوكراني، قصفت القوات الروسية على مدار أمس منطقة بيريسلاف التابعة إلى إقليم خيرسون، حيث اندلع حريق في موقع الهجوم.
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