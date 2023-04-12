وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان الهجوم المضاد فى الربيع

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن وزيري خارجية أمريكا وأوكرانيا بحثا اليوم الاستعدادات الجارية للهجوم المضاد في أوكرانيا خلال الربيع، بما في ذلك تعهدات المساعدة الأمنية من الحلفاء والشركاء.

وشدد بلينكن على النجاح الأوكراني باعتباره أمرا حيويا للسلام والأمن في أوروبا. وكرر التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

من جانب اخر أعلن قائد الشرطة الوطنية في إقليم ميكولايف الأوكراني سيرهي شيخيت اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت منطقة أوتشاكيف التابعة للإقليم بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز (MLRS).